7-кратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон - лучший во 2-й практике Гран-при Венгрии Гонщик "Феррари" Хэмилтон показал лучшее время во 2-й практике Гран-при Венгрии

Москва24 июл Вести.Семикратный чемпион "Формулы-1", британский гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй части свободных заездов на 11-м этапе чемпионата "Королевских гонок" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".

Хэмилтон проехал трассу в своем лучшем из кругов за 1 минуту 18,729 секунды. Второй результат показал партнер британца по команде монегаск Шарль Леклер (+0,148 секунды). Третьим стал еще один британец Ландо Норрис из "Макларена" ( +0,499).

В субботу, 25 июля, в рамках Гран-при состоятся третья практика и квалификация, а сама гонка пройдет в воскресенье, 26 июля.