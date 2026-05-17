Экипаж чемпиона "Формулы-1" Ферстаппена сошел с трассы на "24 часа Нюрбургринга"

Экипаж чемпиона "Формулы-1" Ферстаппена сошел с трассы на "24 часа Нюрбургринга"

Москва17 мая Вести.Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен неудачно дебютировал в гонках на выносливость "24 часа Нюрбургринга", его экипаж сошел с трассы за несколько часов до финиша, сообщает Motorsport.

Ферстаппен выступал в гонке совместно с испанцем Даниэлем Хундакельей, французом Жюлем Гуноном и австрийцем Лукасом Ауэром. Спортсмены сменяли друг друга у руля автомобиля во время гонки.

Экипаж Ферстаппена лидировал в зачете гонки за несколько часов до финиша, но в итоге был вынужден сойти с трассы из-за технических неполадок у автомобиля.

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред Булл", становился чемпионом "Формулы-1" четыре раза подряд с 2021 по 2024 год включительно. По итогам сезона-2025 нидерландец стал вторым, его гегемонию прервал британец Ландо Норрис.

В марте Ферстаппен попал в аварию в первом сегменте квалификации стартового этапа нового сезона "Формулы-1" - Гран-при Австралии.