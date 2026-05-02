Москва2 маяВести.В ходе четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Майами перед спринтерской гонкой загорелся болид немецкого пилота команды "Ауди" Нико Хюлькенберга. Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.
Инцидент произошел по пути на стартовую решетку. Пилот повреждений не получил, однако не смог принять дальнейшее участие в спринте.
Вечером в субботу состоится квалификационный заезд. А в воскресенье программу этапа закроет основная гонка (в 23:00 по Москве).
Гран-при Майами - четвертый этап чемпионата мира "Формулы-1" сезона 2026 года. Проходит с 1 по 3 мая на Международном автодроме Майами во Флориде, США.