Болид Хюлькенберга вспыхнул перед спринтом на этапе Гран-при "Формулы-1" На этапе Гран-при "Формулы-1" загорелся болид Нико Хюлькенберга

Москва2 мая Вести.В ходе четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Майами перед спринтерской гонкой загорелся болид немецкого пилота команды "Ауди" Нико Хюлькенберга. Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.

Инцидент произошел по пути на стартовую решетку. Пилот повреждений не получил, однако не смог принять дальнейшее участие в спринте.

Вечером в субботу состоится квалификационный заезд. А в воскресенье программу этапа закроет основная гонка (в 23:00 по Москве).

Гран-при Майами - четвертый этап чемпионата мира "Формулы-1" сезона 2026 года. Проходит с 1 по 3 мая на Международном автодроме Майами во Флориде, США.