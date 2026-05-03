Москва3 мая Вести.Старт гонки четвертого этапа чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Майами, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Теперь гонка начнется в 20.00 мск, тогда как изначально ее старт планировался на три часа позже.

В заявлении отмечается, что после обсуждений между Международной автомобильной федерацией, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа в Майами было принято решение сдвинуть время старта из-за прогноза погоды: ожидается усиление дождей во второй половине дня, ближе к первоначальному времени гонки.

Организаторы объяснили, что это сделано для минимизации возможных сбоев в проведении заезда, обеспечения максимально возможного времени для его завершения в более благоприятных условиях и для приоритета безопасности пилотов, болельщиков, команд и персонала.

Ранее сообщалось, что британец Ландо Норрис из "Макларена", действующий чемпион "Формулы-1", выиграл спринт Гран-при Майами на международном автодроме в США.