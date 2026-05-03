Пилот Red Bull исключен из борьбы за стартовые позиции в Майами FIA аннулировала квалификационный результат Исака Хаджара на Гран-при Майами

Москва3 мая Вести.Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение аннулировать результаты квалификационного заезда гонщика команды Red Bull Исака Хаджара в рамках текущего этапа "Формулы-1" в Майами. Как уточнили на сайте федерации, причиной такой меры стало техническое несоответствие болида: боковые дефлекторы выступали за установленные границы контрольного объема на 2 миллиметра.

В гоночном коллективе подтвердили наличие нарушения, подчеркнув, что оно было непреднамеренным и не повлияло на темп машины. Руководитель команды Лоран Мекис прокомментировал инцидент.

Мы допустили ошибку и уважаем решение стюардов. Эта ошибка не была намеренной и не дала нам никакого преимущества в скорости. Мы извлечем уроки из этого инцидента и оценим наши процессы, чтобы понять, как это произошло, и принять меры, которые позволят исключить повторение подобного отметил он

Изначально французский пилот должен был начать заезд с девятой позиции, однако из-за дисквалификации он будет вынужден стартовать с последнего места на решетке.

Ранее старт самой гонки был отложен на три часа в связи с неблагоприятными погодными условиями, а обладателем поул-позиции в Майами стал представитель Mercedes Андреа Кими Антонелли.