Москва11 июл Вести.Один из самых популярных исполнителей итальянской эстрады, рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо Пеппино Ди Капри скончался на 87-м году жизни, сообщает итальянское издание Il Mattino.

Пеппино Ди Капри 15 раз участвовал в музыкальном фестивале в Сан-Ремо и дважды становился победителем. Рекорд по числу участий в фестивале он делит еще с четырьмя музыкантами, включая Тото Кутуньо и Аль Бано.

Пеппино Ди Капри скончался сегодня в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он ушел из жизни на своем любимом острове, на вилле Кастильоне говорится в сообщении газеты

По данным издания, похороны певца состоятся в воскресенье в соборе Санто-Стефано на площади Пьяцетта на острове Капри.

Ушёл из жизни один из последних великих деятелей итальянской песни XX века. Изысканный пианист, элегантный исполнитель и автор песен, ставших частью коллективной памяти отмечается в сообщении

Пеппино Ди Капри пел такие хиты, как Champagne, Luna caprese, Roberta, St. Tropez twist. Его карьера длилась более шестидесяти лет.

Ранее в возрасте 75 лет умерла британская певица Бонни Тайлер.