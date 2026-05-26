Умер легендарный американский саксофонист Сонни Роллинз

Москва26 мая Вести.Американский саксофонист и композитор Сонни Роллинз скончался на 96-м году жизни, отмечено на его странице в соцсети X.

Роллинза считают одним из наиболее влиятельных джазовых музыкантов в мире. Он трижды выигрывал премию "Грэмми".

С глубокой печалью и безграничной любовью мы сообщаем о кончине Сонни Роллинза. "Колосс саксофона" скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в возрасте 95 лет отмечено на странице Роллинза

В 1956 году издан знаменитый альбом Роллинза Saxophone Colossus с композицией St. Thomas, принесший музыканту прозвище "Колосс".

