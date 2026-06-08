Трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг умер в 59 лет Ушел из жизни трехкратный чемпион НБА Стэйси Кинг

Москва8 июн Вести.Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды "Чикаго Буллз" Стэйси Кинг умер на 60-м году жизни. Об этом клуб сообщил в социальной сети X.

"Чикаго" выбрал Кинга на драфте 1989 года под 6-м номером. Играя за этот клуб, он завоевал три чемпионских титула НБА подряд - с 1991 по 1993 год. За свою карьеру в лиге баскетболист также успел поиграть за "Миннесоту", "Майами", "Бостон", а также "Даллас".

Мы опустошены известием о смерти трехкратного чемпиона НБА и нашего любимого комментатора Стэйси Кинга говорится в сообщении клуба

С 2006 года Кинг работал на телевидении, комментировал игры "Чикаго Буллз".

В мае ушел из жизни канадский форвард "Мемфис Гриззлис" Брэндон Кларк. Ему было 29 лет.