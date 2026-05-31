Москва31 мая Вести.Скончался бывший игрок НХЛ из клуба "Чикаго Блэкхокс", участник канадской сборной в Суперсерии 1972 года 81-летний Деннис Халл, сообщает на своем сайте клуб НХЛ "Чикаго".

Халл стал чемпионом мира в составе сборной Канады в 1972 году, в том же году он участвовал в Суперсерии против США, забив два гола. В течение 13 лет, с 1964 по 1977 год, Халл выступал за "Чикаго".

Футбольный клуб "Чикаго Блэкхокс" глубоко опечален известием о кончине Денниса Халла сегодня утром. Деннис провел выдающуюся карьеру отмечается в сообщении клуба

Всего в НХЛ хоккеист сыграл в 1063 матчах.

В январе в возрасте 94 лет скончался рекордсмен Национальной хоккейной лиги среди вратарей по количеству подряд сыгранных матчей, канадец Гленн Холл.