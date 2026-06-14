"Нью-Йорк Никс" впервые за 53 года стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк Никс" впервые за полвека стал чемпионом НБА "Нью-Йорк Никс" впервые за 53 года стал чемпионом НБА

Москва14 июн Вести."Нью-Йорк Никс" впервые за 53 года стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обыграв в гостях "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф.

Счет серии до четырех побед — 4-1 в пользу "Нью-Йорка". Самым результативным игроком команды стал разыгрывающий Джейлен Брансон, он положил в общую копилку 45 очков.

Клуб "Нью-Йорк Никс" становится чемпионом НБА уже в третий раз. Первые два раза они завоевывали этот титул в 1970 и 1973 годах.

Ранее "Нью-Йорк Никс" установили рекорд финальных серий плей-офф НБА, сумев отыграть преимущество в 29 очков в четвертом матче противостояния с "Сан-Антонио Сперс".