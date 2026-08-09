Москва9 авгВести.Ушел из жизни пятикратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) и бывший главный тренер сборной США Дон Нельсон. Спортсмену было 86 лет. О его смерти сообщил журналист Марк Стейн, ссылаясь на заявление семьи Нельсона.
Отмечается, что последние минуты жизни Нельсон провел в окружении своей семьи.
В воскресенье утром наш любимый муж, отец, дедушка и прадедушка Дон Нельсон мирно отошел к Господуприводит Стейн заявление семьи пятикратного чемпиона НБА
Что стало причиной смерти спортсмена не уточняется.
Нельсон играл за "Чикаго Зефирс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон". В составе последнего клуба он завоевал все пять чемпионских перстней. Кроме того, Нельсон работал главным тренером в "Милуоки", "Голден Стэйте", "Нью-Йорке", а также в "Далласе".
Под его руководством сборная США в 1994 году выиграла чемпионат мира.
В 2012 году Нельсон был введен в Зал славы баскетбола.