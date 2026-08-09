Пятикратный чемпион НБА Дон Нельсон умер в возрасте 86 лет

Умер пятикратный чемпион НБА Дон Нельсон Пятикратный чемпион НБА Дон Нельсон умер в возрасте 86 лет

Москва9 авг Вести.Ушел из жизни пятикратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) и бывший главный тренер сборной США Дон Нельсон. Спортсмену было 86 лет. О его смерти сообщил журналист Марк Стейн, ссылаясь на заявление семьи Нельсона.

Отмечается, что последние минуты жизни Нельсон провел в окружении своей семьи.

В воскресенье утром наш любимый муж, отец, дедушка и прадедушка Дон Нельсон мирно отошел к Господу приводит Стейн заявление семьи пятикратного чемпиона НБА

Что стало причиной смерти спортсмена не уточняется.

Нельсон играл за "Чикаго Зефирс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон". В составе последнего клуба он завоевал все пять чемпионских перстней. Кроме того, Нельсон работал главным тренером в "Милуоки", "Голден Стэйте", "Нью-Йорке", а также в "Далласе".

Под его руководством сборная США в 1994 году выиграла чемпионат мира.

В 2012 году Нельсон был введен в Зал славы баскетбола.