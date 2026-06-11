Москва11 июн Вести."Нью-Йорк Никс" поставили рекорд финальных серий плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сумев отыграть преимущество в 29 очков в четвертом матче противостояния с "Сан-Антонио Сперс".

Встреча прошла в "Мэдисон-сквер-гарден" 11 июня и завершилась со счетом 107:106 в пользу хозяев. "Никс" проигрывали по ходу матча в 29 очков, а перед финальной четвертью уступали в 20 баллов, но сумели в итоге совершить "камбэк" и одержать победу.

Ранее ни одной команде не удавалось отыграть такое преимущество по ходу матча финальной серии НБА.

Счет в противостоянии стал 3-1 в пользу "Никс", "Нью-Йорк" находится в одной победе от завоевания третьего чемпионского титула в своей истории и первого с 1973 года. Пятый матч противостояния пройдет в Сан-Антонио 14 июня.