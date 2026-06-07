Москва7 июн Вести."Каролина Харрикейнз" в третьем поединке финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги установила рекорд, поразив ворота соперника трижды всего за 39 секунд в третьем периоде. Отличились следующие хоккеисты - Джордан Мартинук, Тейлор Холл и Джордан Стаал. Это событие стало рекордным для финалов Кубка Стэнли.

Однако победа досталась хозяевам. Итоговый счет 4:5 в овертайме в пользу "Вегас Голден Найтс".

Предыдущий рекорд по скорострельности был поставлен в 1954 году и принадлежит игрокам "Монреаль Канадиенс". Они сумели отличиться трижды за 56 секунд.

Несмотря на свое достижение, "Каролина" уступает в серии со счетом 1-2. В активе обеих команд числится по одной победе в Кубке Стэнли за всю историю.

Ранее стало известно, что автором самого быстрого хет-трика в истории финалов Кубка Стэнли стал канадский нападающий "Вегаса" Митч Марнер.