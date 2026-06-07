Москва7 июн Вести.Автором самого быстрого хет-трика в истории финалов Кубка Стэнли стал канадский нападающий "Вегаса" Митч Марнер.

Он забросил три шайбы за 6 минут 10 секунд в третьем матче финальной серии против "Каролины". Таким образом Марнер побил прежний рекорд, установленный Морисом Ришаром в 1957 году, когда хет-трик состоялся через 6 минут 21 секунду.

Марнеру 29 лет, за "Вегас" он выступает с 2025 года, ранее он играл за "Торонто". Вместе со сборной Канады игрок стал серебряным призером Олимпиады 2026 года в Италии.