Элерс забил самый быстрый гол в стартовом матче финала Кубка Стэнли за 50 лет

В НХЛ забили быстрейший за 50 лет гол в первом матче финальной серии Элерс забил самый быстрый гол в стартовом матче финала Кубка Стэнли за 50 лет

Москва3 июн Вести.Датский форвард "Каролина Харрикейнз" Николай Элерс стал автором быстрейшего за 50 лет гола в стартовых матчах финальных серий плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий смог забросить шайбу в ворота "Вегаса" на 25-й секунде. Быстрее него ворота соперника удавалось поразить только канадскому форварду "Торонто" Сиду Смиту (15) и канадскому нападающему "Филадельфии" Реджи Личу (21). Оба забили гол "Монреалю" в финальных сериях в 1951 и 1976 годах соответственно.

"Каролина" вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет. В результате она уступила "Вегасу" в стартовом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:5.