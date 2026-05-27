"Вегас" обыграл "Колорадо" и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Москва27 мая Вести.В Национальной хоккейной лиге определился первый участник финальной серии сезона. "Вегас" дома со счетом 2:1 обыграл "Колорадо" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.

В составе триумфаторов встречи шайбы забросили Марк Стоун (5-я минута) и Коул Смит (55). Соперникам удалось сократить отставание лишь под занавес игры — у "Колорадо" отличился Габриэль Ландескуг (58).

При этом российские нападающие хозяев Павел Дорофеев и Иван Барбашев не отметились результативными действиями, а форвард гостей Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за повреждения.

В финале "Вегас" сыграет с победителем пары "Каролина" - "Монреаль".