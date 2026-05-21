Дорофеев стал единоличным лидером по количеству голов в нынешнем плей-офф НХЛ Российский хоккеист Дорофеев единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли

Москва21 мая Вести.Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев отличился в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Колорадо Эвеланш". Гол в ворота соперника стал для него десятым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, 25-летний россиянин обошел по этому показателю своего одноклубника Бретта Хаудена (9 голов), единолично возглавив снайперскую гонку.

В активе Дорофеева 10 шайб и 2 голевые передачи в 13 играх плей-офф. Россиянин отличился в четвертой игре подряд.

Встреча "Вегаса" и "Колорадо" завершилась со счетом 4:2 в пользу "рыцарей". Следующая игра этих соперников пройдет 21 мая в Денвере.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты в 11-й раз подряд станут обладателями Кубка Стэнли.