"Каролина" со Свечниковым, Никишиным и Кочетковым завоевала Кубок Стэнли "Каролина Харрикейнз" завоевала Кубок Стэнли

Москва15 июн Вести.Команда "Каролина Харрикейнз" обыграла команду "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стала обладателем Кубка Стэнли-2026.

Встреча, которая прошла в Парадайсе, завершилась победой гостей со счетом 3:0. В составе "Каролины" шайбы забросили Тейлор Холл (4-я минута), Джексон Блейк (34) и Ник Элерс (59).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот и применил шесть силовых приемов. Защитник Александр Никишин отметился одним силовым приемом. Вратарь Петр Кочетков оставался всю игру в запасе.

Нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились голами.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Каролины".

Таким образом, "Каролина Харрикейнз" второй раз в клубной истории и впервые с 2006 года выиграла Кубок Стэнли.