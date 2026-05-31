Москва31 маяВести.Американский баскетбольный клуб "Сан-Антонио" выиграл у действующего победителя НБА "Оклахомы" со счетом 111:103 в седьмом матче финальной серии Западной конференции плей-офф.
Таким образом, "Сан-Антонио" выиграл серию из четырех побед со счетом 4:3 и сыграет в финале с "Нью-Йорком".
В седьмом матче лучший результат в 35 очков показал басктеболист "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, у "Сан-Антонио" лучшим стал Виктор Вембаньяма с 22 очками.
В финале "Сан-Антонио" будет противостоять "Нью-Йорк". В ночь на 4 июня состоится первый матч серии.
"Сан-Антонио" в седьмой раз выходит в финал, ранее клуб пять раз становился обладателем трофея НБА, последний раз – в 2014 году.
Несколько дней назад "Олимпиакос" победил в финале баскетбольной Евролиги и стал четырехкратным чемпионом.