"Олимпиакос" победил в финале баскетбольной Евролиги и стал 4-кратным чемпионом Баскетболисты "Олимпиакоса" обыграли "Реал", 4-й раз в истории выиграли Евролигу

Москва25 мая Вести.Баскетболисты греческого "Олимпиакоса" в четвертый раз в своей истории стали победителями самого престижного в Европе клубного турнира — Евролиги.

Копилка достижений "Олимпиакоса" пополнилась после победы над испанским "Реалом" в финальном матче, который завершился со счетом 92:85, добавляет портал Sport24.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Реала" Трей Лайлз, который набрал 24 очка. В составе победителей лучшим стал защитник Эван Фурнье, в активе которого 20 очков. Бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов, набрал 8 очков и сделал 8 подборов.

Ранее команда из Пирея побеждала в турнире в 1997, 2012 и 2013 годах.

"Реал", на счету которого 11 побед в Евролиге, остается самым титулованным клубом в истории турнира, но при этом мадридская команда чаще других проигрывала в финалах — также 11 раз.

