В ГИТИСе сообщили о смерти виолончелиста и педагога Льва Морозовского

Скончался виолончелист и педагог ГИТИСа Лев Морозовский В ГИТИСе сообщили о смерти виолончелиста и педагога Льва Морозовского

Москва24 апр Вести.Виолончелист, дирижер и педагог ГИТИСа Лев Морозовский умер на 86-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Российского института театрального искусства.

На 86-м году жизни не стало виолончелиста, преподавателя и дирижера, музыкального руководителя Мастерской Александра Бармака на факультете музыкального театра ГИТИСа, доцента, заслуженного деятеля искусств Бурятии Льва Михайловича Морозовского говорится в сообщении.

Лев Михайлович выступал с сольными и камерными программами. В разных театрах поставил три балета, более 20 опер и 20 оперетт, дирижировал основными произведениями классического и современного оперного, балетного и симфонического репертуара. В ГИТИСе он проработал более 20 лет. Он обладал колоссальным опытом и невероятными знаниями.