В возрасте 96 лет умер известный конферансье Лев Шимелов Скончался заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов

Москва26 апр Вести.В Москве скончался заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов. Соответствующая информация появилась на портале " Кино-Театр.ру".

Конферансье не стало 24 апреля, в пятницу. Ему было 96 лет. Причины смерти не приводятся.

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Окончил физико-математический факультет Бакинского университета. В студенческие годы занимался в художественной самодеятельности.

С 1961 года - конферансье джаз-оркестра Азербайджана. С 1971-го – артист Москонцерта. Также работал в Московском мюзик-холле.

Был ведущим программы "Радионяня", выступил режиссером музыкальной сказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти".

В своем творчестве использовал фельетоны, интермедии, пластику и пантомиму.