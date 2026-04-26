Москва26 апр Вести.Причиной смерти знаменитого конферансье Льва Шимелова стал инсульт, передает РИА Новости со ссылкой на окружение артиста.

Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта приводит агентство слова своей собеседницы

Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов скончался 24 апреля, в пятницу, в возрасте 96 лет. Прощание с ним прошло в воскресенье в Боткинской больнице, похоронят музыканта на Ваганьковском кладбище, дата пока неизвестна.

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Был ведущим программы "Радионяня". Режиссер музыкальной сказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти".