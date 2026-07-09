Москва9 июлВести.В четверг, 9 июля, скончался креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов. Об этом сообщили в официальном канале РЕН ТВ в Telegram.
Владимиру Филимонову было 62 года. Причины смерти не уточняются.
Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантомприводятся слова гендиректора МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимира Тюлина
Владимир Филиминов внес существенный вклад в развитие отечественного телепроизводства. Он работал над множеством знаковых проектов.
Я с Володей Филимоновым познакомился много лет назад. Мы работали с ним вместе на сериале "Кадетство". Он снимал один из сезонов. <...> Очень душевный человек, настоящий профессионалотметил гендиректор компании "НМГ Студия" Дмитрий Табарчук
Филимонов также работал на НТВ и в театре.