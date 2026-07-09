На 63-м году жизни умер креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов

Умер креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов На 63-м году жизни умер креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов

Москва9 июл Вести.В четверг, 9 июля, скончался креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов. Об этом сообщили в официальном канале РЕН ТВ в Telegram.

Владимиру Филимонову было 62 года. Причины смерти не уточняются.

Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом приводятся слова гендиректора МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимира Тюлина

Владимир Филиминов внес существенный вклад в развитие отечественного телепроизводства. Он работал над множеством знаковых проектов.

Я с Володей Филимоновым познакомился много лет назад. Мы работали с ним вместе на сериале "Кадетство". Он снимал один из сезонов. <...> Очень душевный человек, настоящий профессионал отметил гендиректор компании "НМГ Студия" Дмитрий Табарчук

Филимонов также работал на НТВ и в театре.