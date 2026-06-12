Москва12 июн Вести.Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, писавший картины в стиле поп-арт, умер в возрасте 88 лет.

Хокни, одна из самых важных фигур в современном искусстве как XX, так и XXI веков, мирно скончался у себя дома 11 июня информирует телеканал Sky News

Художник известен своим жизнерадостным и оптимистичным видением мира. Его работа "Портрет художника" в 2018 году была продана в Нью-Йорке за рекордные для того времени 90 миллионов долларов.

Хокни прославился как радикальный мастер поп-арта в 1960-е годы. Большую часть жизни он прожил в США.

Самой известной его картиной считается "Большой всплеск" 1967 года. На ней показан бассейн у дома со следами всплеска от только что прыгнувшего в воду человека.