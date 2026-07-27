Москва27 июл Вести.Немецкий врач и создатель метода пластинации Гунтер фон Хагенс умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его семью.

По данным издания, фон Хагенс скончался 24 июля в клинике Гейдельберга, куда был госпитализирован после кровоизлияния в мозг. На протяжении многих лет он страдал болезнью Паркинсона.

Метод пластинации, разработанный ученым в 1977 году, позволил практически бессрочно сохранять биологические препараты и стал широко использоваться в преподавании анатомии. Всемирную известность фон Хагенсу также принесли выставки "Миры тела", на которых демонстрировались пластинированные человеческие тела и органы. Экспозиции посетили более 58 млн человек.

Еще при жизни ученый завещал пластинировать собственное тело после смерти. Семья намерена исполнить его волю.