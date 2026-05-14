В Санкт-Петербурге на могиле шоумена Романа Трахтенберга вновь рухнула плита

Москва14 мая Вести.На могиле шоумена Романа Трахтенберга в Санкт-Петербурге обрушилось декоративное изображение артиста, сообщает KP.RU

Декоративное изображение артиста в полный рост упало и разбилось сказано в публикации

Отмечается, что похожая история уже случалась в августе 2024 года. Тогда в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике в качестве причины инцидента назвали износ креплений плиты, которая рухнула из-за сгнивших анкеров.

Шоумен умер в ноябре 2009 года от сердечного приступа.