Москва30 апр Вести.Известный своими "перевернутыми" картинами, немецкий живописец и скульптор Георг Базелиц, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на окружение художника.

Базелиц являлся одним из пионеров немецкого импрессионизма, а свой знаменитый прием изображать фигуры вниз головой он выработал в 1960-х годах, пытаясь таким образом показать преимущество содержания над формой.

Среди его творений выделяется "Склонившийся пьющий" (Gebeugter Trinker), написанная в 1982 году. В 2020 году эта работа была продана на Christie's за 4,6 млн фунтов стерлингов — почти 5,8 млн долларов.

Георг Базелиц, настоящее имя которого Ханс-Георг Керн, родился в 1938 году в Дойчбазелице. В 1956 году он поступил в Высшую школу изящных искусств в Восточном Берлине, но спустя два семестра был отчислен за "политическую незрелость". В 1958 году он бежал в Западный Берлин, где благополучно завершил образование.