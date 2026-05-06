Москва6 мая Вести.Создатель первого в мире круглосуточного новостного телеканала CNN Тед Тернер скончался в возрасте 87 лет. С 2018 года медиамагнат боролся с деменцией. О его смерти сообщили в пресс-службе компании Turner Enterprises.

Тернер также был известным филантропом, он основал Фонд Организации Объединенных Наций, выступал за всемирную ликвидацию ядерного оружия и защиту окружающей среды.

Он был и всегда будет духовной опорой CNN. Тед - это гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все почтим его память и оценим его влияние на нашу жизнь и мир заявил генеральный директор CNN Worldwide Марк Томпсон

Тернер запустил работу телеканала CNN 1 июня 1980 года. Запуск круглосуточного новостного вещания он называл "величайшим достижением" в своей жизни. В 1991 году журнал Time назвал Тернера человеком года за его вклад в индустрию.

В 2018 году Тернер рассказал, что борется с заболеванием "деменция с тельцами Леви". Оно вызывает повышенную усталость, нарушение памяти, а на более поздних стадиях – галлюцинации.