Дизайнер игрушек и создатель мультперсонажа Хи-Мэн умер на 92-м году жизни Умер создатель персонажа Хи-Мэн, которого сыграл Дольф Лундгрен

Москва29 апр Вести.Американский дизайнер игрушек, один из создателей персонажа Хи-Мэн из мультсериала "Хи-Мэн и властелины вселенной" Роджер Свит ушел из жизни в возрасте 91 года, сообщает журнал Variety.

По его информации, дизайнер скончался в результате продолжительной болезни. Свит работал в компании Mattel и является одним из авторов концепции героя Хи-Мэн.

Хи-Мэн – персонаж популярной франшизы 1980-х годов, которая объединяет линейку игрушек, комиксы и анимационный сериал. Герой стал одним из символов индустрии детских товаров того периода.

Роль Хи-Мэна в фильме "Повелители вселенной" 1987 года сыграл американский актер Дольф Лундгрен. В настоящее время готовится к выходу новый фильм по франшизе, где роль Хи-Мэна исполнит Николас Голицын.