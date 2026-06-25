Картина Модильяни продана на лондонском аукционе Sotheby’ за $63,5 млн

Полотно кисти Модильяни продано за рекордную сумму на торгах Sotheby’s Картина Модильяни продана на лондонском аукционе Sotheby’ за $63,5 млн

Москва25 июн Вести.Портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни (1884–1920) был продан на торгах Sotheby’s в Лондоне за 48,2 млн фунтов стерлингов ($63,5 млн). Полотно под названием "Сидящая обнаженная в колье", написанное в 1917–1918 годах, стало самым дорогим лотом вечерних торгов. Его эстимейт составлял около 45 млн фунтов.

Картина возглавила первую часть распродажи коллекции британского бизнесмена Джо Льюиса, которую он собирал вместе с дочерью Вивьен. Из 15 выставленных работ проданы 14. В топ-5 также вошли "Портрет Гертруды Леве" Густава Климта (36,16 млн фунтов), "Спящая у ковра со львами" Люсьена Фрейда (29,26 млн), скульптура Дега "Маленькая 14-летняя танцовщица" (25,12 млн), "Бюст женщины" Пикассо (23,86 млн).

При этом картина "Влюбленные в Вансе" Марка Шагала ушла "всего" за 3,26 млн фунтов, а работа "Голова крестьянки" Казимира Малевича — за 3 млн.

Общая выручка первого дня торгов составила 296,3 млн фунтов, хотя изначально всю коллекцию оценивали в 200 млн.