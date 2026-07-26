Москва26 июл Вести.Самой дорогой работой русского художника, когда-либо проданной на аукционах Sotheby's и Christie's, стала картина Казимира Малевича, основоположника супрематизма. Это выяснило агентство РИА Новости, изучив результаты торгов.

Первое место по стоимости среди работ русских художников занимает "Супрематическая композиция" Малевича, написанная в 1916 году. В мае 2018 года полотно было продано на Christie's за 85,8 миллиона долларов.

На второй строчке оказалась картина одного из основателей абстрактного искусства Василия Кандинского "Мурнау с церковью II", созданная в 1910 году. Полотно с видом немецкого города ушло с молотка на Sotheby's в марте 2023 года за 37,2 миллиона фунтов стерлингов, что на дату торгов составляло около 44,9 миллиона долларов.

Третье место занял Хаим Сутин, уроженец Российской империи и один из самых известных представителей Парижской школы. Его экспрессивный натюрморт "Бычья туша", написанный в 1923 году, был продан на Christie's в мае 2015-го за 28,2 миллиона долларов.

Четвертым стал Марк Шагал. Его полотно "Сон царя Давида", основанное на библейских образах, в ноябре 2025-го продали на Christie's за 26,5 миллиона долларов.

Пятерку самых дорогих работ замкнул Алексей Явленский, русский художник, родившийся в Торжке в 1864 году и позднее работавший в Германии. Его портрет "Шокко в широкополой шляпе" был продан на Sotheby's в Лондоне в феврале 2008 года за 9,4 миллиона фунтов стерлингов - около 18 миллионов долларов по курсу того периода.

Sotheby's и Christie's являются крупнейшими международными аукционными домами, где выставляют произведения искусства из ведущих частных коллекций мира.