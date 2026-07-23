В Москве на торгах представят коллекцию картин за 1 млрд рублей

В Москве выставят на аукцион коллекцию картин стоимостью 1 млрд рублей В Москве на торгах представят коллекцию картин за 1 млрд рублей

Москва23 июл Вести.Картины Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина и Бориса Григорьева выставят на торги в Москве 26 июля. Общая стоимость коллекции составляет порядка 1 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Московский аукционный дом - крупнейшая антикварная площадка России, занявшая нишу ушедших Christie's и Sotheby's - объявил лоты главных торгов летнего сезона, которые пройдут 26 июля. ...Чистый провенанс работ этих авторов, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции - 1 миллиард рублей рассказали агентству в аукционном доме



Главными лотами эксперты называют полотно Николая Рериха "Идольское Место", написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составила 18 млн рублей. Работу Ивана Айвазовского "У берегов Ялты" выставят на торги за 420 тысяч долларов, а картину "У скита" Михаила Нестерова - за 200 тысяч долларов.

Уточняется, что в числе представленных работ также будут картины Константина Маковского, Карла Фердинанда Кюгельгена, Бориса Кустодиева.

На торги, в частности, выставят пейзаж "Крым. Вид Гурзуфа" (первая четверть XIX в.) авторства Кюгельгена. Отмечается, что это полотно было приобретено Александром I в 1816 году для Императорского Эрмитажа и помещено в Каменноостровский дворец. Стоимость лота составила около 16 млн рублей.

В июне картина "Сидящая обнаженная в колье" художника Амедео Модильяни была продана на лондонском аукционе Sotheby’ за 63,5 млн долларов.