Парижанин выиграл в лотерею картину Пикассо за 1 млн евро

Москва14 апр Вести.Житель Парижа, купивший лотерейный билет за 100 евро, выиграл картину художника Пабло Пикассо "Голова женщины", информирует сеть галерей Open Gallery.

Картина разыгрывалась в лотерее "1 Пикассо за 100 евро" в поддержку французского фонда, который изучает болезнь Альцгеймера.

Победитель – Ари Одара. Париж, Франция сообщает сеть галерей

Всего было продано 120 тысяч лотерейных билетов.

Картину "Голова женщины" художник написал в 1941 году, ее оценочная стоимость – 1 миллион евро. Акция проводится не в первый раз, так, в 2020 году была разыграна картина Пикассо "Натюрморт".

В 2025 году в Испании нашли пропавшую картину Пикассо "Натюрморт с гитарой". Оказалось, что ее случайно взяла консьержка.