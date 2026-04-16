Два полотна Моне проданы в Париже более чем за 16 млн евро

Две картины Моне проданы на аукционе в Париже более чем за 16 млн евро Два полотна Моне проданы в Париже более чем за 16 млн евро

Москва16 апр Вести.Два произведения французского импрессиониста Клода Моне ушли с молотка в Париже более чем за 16 миллионов евро, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Две ​​​... пейзажные картины Моне стали самыми ценными работами художника, проданными во Франции, и сегодня на аукционе Sotheby's Paris они были проданы более чем за 16 миллионов евро говорится в заявлении аукционного дома в соцсети Х

Согласно информации о результатах торгов, первая картина под названием "Ветей, утренний эффект", созданная в 1901 году, была реализована за 10,197 миллиона евро. Второе полотно, "Острова Порт-Вилле", написанное в 1883 году, ушло с молотка за 6,449 миллиона евро.

Как уточняется в данных аукционного дома, самой дорогой работой Моне до сих пор остается картина "Стога", которая была продана в 2019 году более чем за 110,7 миллиона долларов.