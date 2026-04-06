В Венгрии обнаружили картину, автором которой мог быть Ван Гог

Москва6 апр Вести.В Будапеште обнаружена картина, автором которой, предположительно, является Винсент Ван Гог. Об этом в интервью венгерскому изданию Blikk рассказала глава будапештской Лаборатории изучения живописи, искусствовед Жофия Вегвари.

Неизвестное полотно попало к ней от иностранного коллекционера, который обратился к специалистам с просьбой установить авторство хранящихся у него работ. По предварительной оценке, картина может быть еще одной версией "Танцевального зала в Арле".

Часто художники пишут несколько работ на одну и ту же тему, как писал Винсент в своих письмах младшему брату Тео. Возможно, это тоже одна из таких двойных работ; исследования и изучение все еще продолжаются сказала Вегвари

Она добавила, что на основе анализа красок, холста, грунтовки и других материалов может быть сделан вывод о том, что полотно было написано с 1885 по 1890 год.

Ранее во Франции обнаружили картину, которая считалась утраченной 400 лет. Она исчезла в 1613 году и была найдена в ходе инвентаризации частного особняка в Шестом округе Парижа.