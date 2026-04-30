Новая скульптура с подписью Бэнкси привлекла внимание прохожих в центре Лондона В центре Лондона появилась новая скульптура с подписью Бэнкси

Москва30 апр Вести.На пьедестале на площади Ватерлоо в центре Лондона появилась новая скульптура. Предположительно, ее автором является известный уличный художник Бэнкси, сообщают местные СМИ.

Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, который шагает на краю пьедестала. В руке он держит флаг, закрывающий ему глаза. На задней стороне выгравирована фирменная подпись Бэнкси.

Вечером 30 апреля художник подтвердил свою причастность к созданию скульптуры. Он опубликовал на своей странице в соцсетях видео монтажа статуи ночью.

Бэнкси – псевдоним анонимного стрит-арт художника, работающего с 1990-х годов. Художник смешивает сатирическое уличное искусство и граффити, его работы стали культовыми. В марте журналисты Reuters заявили, что под псевдонимом Бэнкси якобы скрывается уроженец Бристоля Робин Ганнингем, сменивший имя и фамилию на Дэвид Джонс в целях конспирации. Но сам он не подтверждал эту информацию.