Москва21 июн Вести.В аргентинском городе Неукен открыли 26-метровую статую футболиста Лионеля Месси. Об этом пишет The New York Times.

Автор монумента – скульптор-самоучка Альдо Бероиса, который работал над проектом около года. Месси изображен в момент празднования победы на чемпионате мира 2022 года – стоящим на коленях с трофеем между ног, одной рукой на груди и другой, указывающей в небо.

Новый памятник стал самой высокой статуей футболиста в мире. Его высота составляет 26 метров, что превышает 21-метровый монумент, установленный в Индии.

Статуя в Индии была открыта в декабре прошлого года, однако ее разобрали в начале июня из-за жалоб на неустойчивость конструкции.