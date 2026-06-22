Москва22 июнВести.Столетняя болельщица замечена стоящей с плакатом после рекордного мяча, который забил лидер сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира. Об этом пишет РИА Новости.
Матч проходил с командой Австрии. Месси забил мяч, который стал для него 18-м на чемпионатах мира. По информации агентства, это лучший показатель в истории.
В материале сказано, что сразу после гола телекамера показала женщину с седыми волосами в бело-голубой футболке. Она стояла на трибуне с небольшим плакатом в руках, надпись на нем была сделана от руки.
Столетняя болельщица Месси" (100 Year Old Messi Fan)было сказано на плакате
Матч состоялся в американском городе Даллас. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины.