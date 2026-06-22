Столетняя болельщица Месси замечена с плакатом после его гола на ЧМ по футболу

Столетняя болельщица Месси замечена с плакатом на чемпионате мира по футболу Столетняя болельщица Месси замечена с плакатом после его гола на ЧМ по футболу

Москва22 июн Вести.Столетняя болельщица замечена стоящей с плакатом после рекордного мяча, который забил лидер сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира. Об этом пишет РИА Новости.

Матч проходил с командой Австрии. Месси забил мяч, который стал для него 18-м на чемпионатах мира​​​. По информации агентства, это лучший показатель в истории.

В материале сказано, что сразу после гола телекамера показала женщину с седыми волосами в бело-голубой футболке. Она стояла на трибуне с небольшим плакатом в руках, надпись на нем была сделана от руки.

Столетняя болельщица Месси" (100 Year Old Messi Fan) было сказано на плакате

Матч состоялся в американском городе Даллас. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины.