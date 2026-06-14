Британского активиста Томми Робинсона задержали в аэропорту Хитроу Британский активист Робинсон заявил о задержании в лондонском аэропорту Хитроу

Москва14 июн Вести.Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, заявил о своем задержании в крупнейшем международном аэропорту Лондона Хитроу. По словам активиста, он был задержан на основании закона о борьбе с терроризмом.

В соцсети X Робинсон рассказал, что задержали его 13 июня на почти три часа.

Я был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Мой телефон изъяли написал Робинсон

Также он опубликовал снимки документов, уведомляющих о его задержании, а также об изъятии двух мобильных телефонов.