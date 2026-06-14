Москва14 июнВести.Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, заявил о своем задержании в крупнейшем международном аэропорту Лондона Хитроу. По словам активиста, он был задержан на основании закона о борьбе с терроризмом.
В соцсети X Робинсон рассказал, что задержали его 13 июня на почти три часа.
Я был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Мой телефон изъялинаписал Робинсон
Также он опубликовал снимки документов, уведомляющих о его задержании, а также об изъятии двух мобильных телефонов.