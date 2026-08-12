Москва12 авг Вести.Блогеры Эндрю и Тристан Тейт, обвиняемые в изнасиловании и торговле людьми, хранили несколько паспортов, оформленных на разные имена, в том числе на персонажа из романа о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

Тристан имел мексиканский паспорт на имя "Vladimir Scorpius", а также зарегистрировал британскую компанию под названием "Scorpius Ltd.", отсылаясь к вымышленному торговцу оружием из романа.

Эндрю Тейт открыто хвастался в своих социальных сетях тем, что у него "8 жизней ... 8 лицензий и паспортов".

Детали множества личностей инфлюенсеров были раскрыты в новых документах британского посольства в Вашингтоне на этой неделе в Южном округе Флориды, выступающих против попытки братьев освободиться под залог. пишет издание

По словам британских прокуроров, у Эндрю есть запас проездных документов из Великобритании, США, Эстонии, Нигерии, Польши и крошечного тихоокеанского островного государства Вануату. В заявлении предупреждается, что братья готовы использовать ложные личности, чтобы избежать правоохранительных органов.

Братья были арестованы в Майами 18 июля. Королевская прокуратура Великобритании предъявила инфлюенсерам обвинения в изнасиловании, торговле людьми, сутенерстве и нанесении телесных повреждений трем женщинам еще в мае 2025 года. Незадолго до ареста прокуратура добавила еще 38 пунктов по заявлениям новых пострадавших. Таким образом, общее число обвинений против братьев достигло 59.