Переписка рэпера D4vd с 14-летней девочкой перед ее убийством вскрыла страшное 14-летняя девочка, в убийстве которой обвиняют рэпера D4vd, делала аборт от него

Москва25 июл Вести.14-летняя девочка, в убийстве которой обвиняют 21-летнего американского рэпера D4vd (настоящее имя – Дэвид Энтони Берк), перед смертью сделала аборт. Информацию об этом обнародовали в ВВС.

В сентябре 2025 года в Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля Tesla, принадлежащего Берку, было найдено тело 14-летней Селесты Ривес Эрнандес. На следующий день после этого ей могло бы исполниться 15 лет. На момент обнаружения тела рэпер был в турне, которое в итоге было отменено. Берка арестовали. Его подозревают в насилии, убийстве и расчленении. В последний раз Селесту видели 3 апреля 2025 года в доме Берка. В СМИ предполагают, что рэпер изувечил останки девочки, чтобы скрыть следы татуировок с его именем на ее теле.

В материале ВВС сказано, что о беременности и аборте следует из переписки Селесты с рэпером. Данная переписка была показана в суде. Девочка и мужчина отправляли эти сообщения друг другу в 2024 году, когда ребенку было всего 13 лет.

Так, Селеста писала рэперу, что ни один из них не готов заботиться о малыше.

Моя мама всегда говорила мне, что если я окажусь в такой ситуации, то должен задать этот вопрос… это ведь мой ребенок, да? написал Берк

Девочка ему ответила:

Конечно, он твой, Дэвид

При этом рэпер извинился перед девочкой за то, что "принес ей страдания".

Прокуратура представила и другие данные из iPhone обвиняемого. Как установило ведомство, рэпер познакомился с Селестой в фанатском чате еще в 2022 году, когда ей было 11 лет. Из сообщений, отправленных в разное время, следует, что они обсуждали совместное проживание в будущем, при этом в какой-то момент расставались. Также на устройстве Берка нашли фотографии девочки, сделанные во время сексуального насилия. Предполагается, что мужчина начал подвергать девочку сексуальному насилию, когда ей было 13, а ему 18. При этом в телефоне рэпера также нашли 40 терабайт детской порнографии.

В прокураторе считают, что мужчина убил Селесту после того, как она пригрозила рассказать всем о растлении. Предполагается, что в ночь перед гибелью девочки между ней и рэпером произошла ссора. Еще одной причиной конфликта могли стать отношения Берка с женщинами.

Сам рэпер не признает себя в убийстве и сексуальном насилии. Родители погибшей покинули зал суда на эмоциях, когда на заседании стали озвучивать подробности дела.

D4vd - американский певец и рэпер. В 2022 году выпустил синглы Here with Me и Romantic Homicide, которые получили широкую популярность в соцсети TikTok. При этом в Romantic Homicide есть строки о насилии и смерти: "В глубине моего сознания я убил тебя и даже не пожалел об этом". А один из треков Берка назван Celeste, что совпадает с именем убитой девочки, также в треке говорится о тату на теле.