Kyivstoner отреагировал на обвинения в причастности к готовящемуся теракту в РФ

Kyivstoner отреагировал на обвинения в причастности к готовящемуся теракту в РФ Kyivstoner отреагировал на обвинения в причастности к готовящемуся теракту в РФ

Москва14 июл Вести.Украинский блогер и рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) удивился и нецензурно высказался в ответ на обвинения в его причастности к готовящемуся теракту на объекте ВПК в Московской области.

В соцсети музыкант выложил видео со скриншотами новостей о предотвращенном ФСБ теракте и своей удивленной реакций.

Ранее в этот день Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в Подмосковье. Один из исполнителей теракта и его пособник были задержаны и дали на допросе признательные показания. Другого пособника, арендовавшего ангар, в котором хранился груз с партией БПЛА, ликвидировали при задержании, поскольку тот оказал вооруженное сопротивление.