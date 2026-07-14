ФСБ: блогер Kyivstoner причастен к организации теракта на объекте ОПК в МО

ФСБ: украинский блогер Kyivstoner причастен к организации теракта в Подмосковье ФСБ: блогер Kyivstoner причастен к организации теракта на объекте ОПК в МО

Москва14 июл Вести.Украинский блогер и рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) фигурирует в материалах дела о теракте на предприятии ОПК Подмосковья и против офицеров Минобороны. Об этом сообщил Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 г. р., … использующий псевдоним "Киевстонер" отметили в ЦОС

Один из задержанных заявил, что получил от него поручение забрать в Подмосковье неизвестного человека и отвезти его в другой город, а также деньги на расходы.

В настоящее время рэпер проживает в странах Евросоюза - Испании и Словакии.