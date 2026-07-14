Исполнителем сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье был гражданин РФ ФСБ: исполнителем сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье был россиянин

Москва14 июл Вести.Предполагаемым исполнителем сорванной массированной атаки на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области был гражданин России, в настоящее время он задержан и дает признательные показания. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что задержанный является бывшим членом этнической ОПГ, ранее отбывавший срок за совершение тяжких преступлений. Однако в 2022 году он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и после участия в СВО был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство.

По данным ФСБ, по заданию кураторов мужчина собрал и активировал дроны и наладил канал связи с зарубежными операторами. Затем в обусловленном месте дожидался группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против В РФ.

Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов МТО (Международной террористической организации. — Ред.) говорится в сообщении ЦОС

Там также добавили, что пособник злоумышленника, который арендовал ангар для размещения в нем груза с партией БПЛА, был завербован украинской стороной за материальное вознаграждение. Мужчина при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

В ФСБ также отметили, что для подготовки помещения ангара к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдавии - Виктора Пирлога 1986 г. р. и Аурела Калоса 1995 г. р., прошедших специальную подготовку. Выполнив под руководством кураторов свою часть работы, они покинули Россию.