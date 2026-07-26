21-летнюю беременную нашли мертвой и связанной, из утробы пропал ребенок В Колумбии 21-летнюю беременную нашли мертвой, из утробы пропал ребенок

Москва26 июл Вести.В Колумбии 21-летнюю девушку, которая находилась на восьмом месяце беременности, нашли мертвой, а из ее утробы пропал ребенок. Об этом сообщает газета Daily Star.

Марии Камиле Потоси был всего 21 год, когда она пропала без вести в городе Кали 16 июля. После четырех дней интенсивных поисков ее останки были обнаружены на берегу реки Мелендес говорится в материале

Издание пишет, что руки и ноги Марии были связаны, на теле – множество ножевых ранений.

В последний раз беременную видели в тот момент, когда она по неизвестным причинам садилась на мотоцикл с неопознанной женщиной. В прессе распространился кадр с камер видеонаблюдения, запечатлевших этот эпизод. По информации из СМИ, на тот момент Мария только что посетила медицинский центр на юге Кали. Руководитель сети медучреждений рассказала, что это была плановая консультация. Девушка прибыла в медцентр около 9 утра в одиночестве и прошла осмотр, после чего покинула учреждение.

Мария ждала девочку, хотела назвать ее Алахией. Ребенок должен быть родиться в августе, планировалась вечеринка в честь малышки.

Мать Марии Ана Руби Гомес в отчаянии обратилась к людям с просьбой помочь найти ребенка. Женщина надеется, что ее внучка еще жива.

Проводится расследование. Власти отмечают, что в такой ситуации каждая минута на счету.