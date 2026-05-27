В омском котловане нашли тела беременной молодой девушки и ее парня Тела беременной девушки и ее парня нашли в котловане в Омске

Москва27 мая Вести.В омском котловане нашли тела 21-летней Дарьи и 30-летнего Романа. Пару искали с начала мая, сообщает NGS55.RU со ссылкой на УМВД России по региону.

Как отмечали в поисковом отряде "ЛизаАлерт", Дарья и Роман вышли из дома на улице Стрельникова и не вернулись. Молодая девушка находилась на третьем месяце беременности.

Тела пары нашел прохожий.

Данные граждане были обнаружены прохожими в котловане возле улицы 7-я Заозерная 23 мая отмечается в сообщении

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили в ведомстве.