Москва27 маяВести.В омском котловане нашли тела 21-летней Дарьи и 30-летнего Романа. Пару искали с начала мая, сообщает NGS55.RU со ссылкой на УМВД России по региону.
Как отмечали в поисковом отряде "ЛизаАлерт", Дарья и Роман вышли из дома на улице Стрельникова и не вернулись. Молодая девушка находилась на третьем месяце беременности.
Тела пары нашел прохожий.
Данные граждане были обнаружены прохожими в котловане возле улицы 7-я Заозерная 23 маяотмечается в сообщении
Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили в ведомстве.