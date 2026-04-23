В убийстве королевы красоты из Мексики подозревается ее свекровь

Москва23 апр Вести.В возрасте 27 лет в Мехико была застрелена обладательница титула "Мисс Подростковая Вселенная Нижней Калифорнии – 2017" Каролина Флорес Гомес, сообщает мексиканское издание Reporte Indigo.

Уточняется, что свекровь убитой рассматривается как главная подозреваемая.

27-летняя женщина получила 12 пулевых ранений как в левую скулу, так и в шею, что было совершено ее свекровью, которая пыталась сбежать [после совершения преступления] говорится в публикации

Отмечается, что трагедия произошла 15 апреля. Тело Гомес было обнаружено на следующие сутки в ее квартире, расположенной в одном из самых богатых районов Мехико. Муж убитой не сразу сообщил о произошедшем, так как боялся ареста, который мог закончиться отправкой его восьмимесячного ребенка в детдом.

По утверждению матери погибшей, свекровь сердилась на невестку за то, что та забывала своевременно кормить мужа.

