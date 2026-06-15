В Мексике при загадочных обстоятельствах умерла 19-летняя футболистка Мексиканскую футболистку Исабель Акосту Эрнандес нашли мертвой в своем доме

Москва15 июн Вести.Мексиканская футболистка Исабель Акоста Эрнандес скончалась в возрасте 19 лет при обстоятельствах, причины которых пока не установлены. Об этом сообщает издание Need To Know.

Спортсменку обнаружили без признаков жизни 9 июня в ее доме в городе Масатлан штата Синалоа. Прибывшие на место медики не смогли ей помочь.

Правоохранители также не нашли признаков насилия или борьбы в доме.

Следователи оцепили район, где проживала девушка, однако информации о задержаниях или арестах по этому делу не поступало.

Эрнандес играла на позиции вратаря. Ранее она выступала за команду Mazatlán, а незадолго до смерти перешла в клуб Obson Dynamo, представляющий третий дивизион чемпионата Мексики. Помимо выступлений за команду, футболистка занималась подготовкой молодых спортсменок.

В клубе Эрнандес считали перспективной футболисткой и примером для девушек, стремящихся построить карьеру в спорте.

Причины смерти спортсменки пока не раскрываются. По данным издания, власти штата Синалоа в настоящее время усилили меры безопасности из-за роста активности преступных группировок, однако связь произошедшего с криминалом не установлена.