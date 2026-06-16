В Тыве 1,5-месячная девочка умерла после того, как ее мать уснула при кормлении

В Кызыле младенец умер после того, как его мать уснула во время кормления В Тыве 1,5-месячная девочка умерла после того, как ее мать уснула при кормлении

Москва16 июн Вести.В Кызыле 1,5-месячная девочка умерла после того, как ее мать уснула во время кормления ребенка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Тыва.

По данным следствия, ночью 12 июня в частном доме женщина во время кормления 1,5-месячной дочери уснула, оставив ребенка рядом с собой. Проснувшись через некоторое время, женщина обнаружила, что младенец не подает признаков жизни.

По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии… Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям/бездействию должностных лиц органов системы профилактики.